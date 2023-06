Baró es compromet a mantenir un ensenyament de qualitat a les escoles franceses

Actualitzada 16/06/2023 a les 16:55

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, i el cap del Servei de Pressuposts de Polítiques Educatives Territorials francès, Christophe Gehin, s'han trobat aquest matí per celebrar la Comissió Mixta francoandorrana en l'àmbit de l'ensenyament. Baró ha manifestat la voluntat de treballar en la renovació del conveni per mantenir un ensenyament de qualitat als centres educatius francesos a Andorra. A més, el secretari d'Estat d'Educació, Josep Anton Bardina, ha explicat el funcionament del centre residencial d'educació intensiva per als joves amb problemes de comportament i ha fet un repàs de la situació dels alumnes sirians i ucraïnesos al Principat. Tanmateix, la delegació andorrana ha donat a conèixer les diverses iniciatives impulsades a les escoles i han fet un seguiment de les obres de millora que s'han dut a terme a les escoles franceses i a l'extensió del Lycée Comte de Foix, situada al Roc d'Andorra la Vella.Govern indica que en l'àmbit de la francofonia s'han exposat les accions educatives i culturals fetes pels alumnes dels tres sistemes educatius, juntament amb el ministeri d'Educació i l'ambaixada francesa. Els representants han destacat el desplegament del programa dels assistents de llengua francesa als centres educatius del sistema educatiu andorrà. La comissió també ha acordat oferir per primera vegada una formació en llengua francesa als docents del sistema educatiu andorrà que es faran durant els mesos de juliol i agost a França amb la presència de dos docents de l'Escola Andorrana.