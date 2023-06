Voluntariat per la llengua registra rècord de participació

Actualitzada 15/06/2023 a les 21:38

El voluntariat per la llengua ha tancat la temporada 2022-2023 amb 142 parelles lingüístiques participants. En aquest voluntariat s'hi sumen les de nova creació, les actives de temporades anteriors, les parelles joves del Col·legi Maria Moliner i l'Escola Andorrana de batxillerat i els participants de voluntariat virtual entre Andorra i Praga.Des dels seus inicis l'any 2005 han participat més de 2.000 persones de més de 45 països diferents i actualment hi ha una mitjana d'entre 80 i 100 parelles lingüístiques que es troben una hora a la setmana per parlar en català.La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha reconegut la importància de la figura dels voluntaris i dels aprenents durant la festa de final de temporada celebrada aquest vespre a La Fada Ignorant. "La tasca que dueu a terme els voluntaris és integradora i ajuda a cohesionar la societat a través de la llengua. I l'esforç dels aprenents evidencia el respecte que mostreu pel territori d'acollida i la voluntat de formar-ne part. Sou vosaltres, voluntaris i aprenents, els qui manteniu viu el Voluntariat per la llengua".