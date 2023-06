Tres ferits a l'N-145 en un accident en què una nena va haver de ser excarcerada

Actualitzada 15/06/2023 a les 05:56

Tres persones van patir ferides lleus en un accident de trànsit ahir al vespre a la carretera N-145 a la Seu d’Urgell. Els fets van tenir lloc al punt quilomètric 0,2 a la carretera de la Seu a Andorra. Per causes que es desconeixen van col·lidir tres vehicles. Un, amb matrícula espanyola, va quedar encreuat al carril de vehicles lents que va en sentit nord, després de topar amb una tanca de seguretat a causa de l’impacte. Un altre dels vehicles implicats va ser una furgoneta amb matrícula andor­rana.A causa de l’accident van ser atesos pel SEM tres dels ocupants dels vehicles afectats, un dels quals una nena que va quedar atrapada dins del cotxe en què viatjava, informa RàdioSeu. Dues dotacions dels bombers de la Generalitat s’hi van desplaçar i van practicar l’excarceració per rescatar la menor. El sinistre va provocar llargues cues en els dos sentits de circulació.D’altra banda, cinc persones van resultar ferides lleument ahir en tres accidents. La policia va informar que el primer va ser a les 8.45 hores a Sant Julià amb tres turismes implicats, dos Skoda Fabia i un Kia Picanto. La conductora d’un dels Skoda, de 52 anys, i el conductor del Kia, de 40 anys, van ser traslladats a l’hospital. El segon va ser per un xoc entre un turisme i un ciclomotor a la capital. Finalment, un home i una dona de 80 i 66 anys que circulaven en moto van patir ferides en accidentar-se contra un turisme.