Reunió per al pacte d'Estat de la UE

Actualitzada 15/06/2023 a les 11:06

El cap de Govern, Xavier Espot, ha presidit aquest matí la reunió convocada per al pacte d'Estat per a les negociacions amb la Unió Europea que va proposar en el discurs d'investidura. Espot ha presentat l'acord de taula conjunta per a l'acord d'associació acompanyat del secretari d'Estat, Landry Riba, i de la consellera diplomàtica del cap de Govern, Maria Ubach.La reunió ha aplegat els presidents dels grups parlamentaris del Consell General, Jordi Jordana, Cerni Escalé, Carles Naudi i Carine Montaner, la vicepresidenta del grup del PS, Susanna Vela, i el conseller no adscrit, el liberal Víctor Pintos. També han estat presents els responsables dels partits que no tenen representació parlamentària després dels comicis del 2 d'abril, Josep Pintat per terceravia, Jaume Bartumeu per Progressistes SDP i Judith Pallarés per Acció.