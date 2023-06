La policia participa en la conferència de caps d'Interpol

Actualitzada 15/06/2023 a les 10:55

El sergent major Robert Guirao, responsable de l'Oficina Central Nacional d'Interpol a Andorra, va participar en la conferència anual de caps d'Interpol, celebrada a Singapur entre el 7 i el 9 de juny. La trobada va reunir uns 270 delegats de 133 països, segons informa la policia, i es va central en el cibercrim i les noves amenaces internacionals. Així, en la reunió es va incidir en les perspectives i experiències nacionals per definir una resposta col·lectiva als mètodes criminals emergents a través de la cooperació policial internacional, i l'ús de la intel·ligència artificial i d'altres tecnologies.També es va celebrar a Singapur, i paral·lelament a la conferència, el congrés de ciència policial, on el sergent major Guirao va intervenir per parlar de l'ús policial de la intel·ligència artificial i d'altres tecnologies emergents com el Metavers d'una manera "responsable i ètica per fer front a les amenaces delictives".