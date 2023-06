Actualitzada 15/06/2023 a les 11:28

La gossera es troba actualment al màxim de la seva capacitat actual, amb 42 gossos al refugi i una "necessitat urgent" a que la gent adopti per "evitar el col·lapse de l'equipament". GosSOS, l'entitat que gestiona la gossera, assegura que en el darrer mes hi ha hagut una mitjana d'un gos nou cada dos dies, un ritme d'entrades que consideren "força alt, com acostuma a passar cada primavera". Des del refugi indiquen que el ritme d'adopcions també és alt, però aquest "no és suficient per equilibrar-ho amb les nombroses entrades".El motiu d'entrada de nous gossos és causat principalment per la cessió d'animals provinents de nuclis zoològics, segons explica l'entitat. La legislació obliga que les persones que tenen cinc o més gossos hagin de tramitar l'establiment com a nucli zoològic, fet que garanteix que compleixen les condicions de benestar animal. GosSOS lamenta que el requisit provoca que algunes persones no vulguin fer la tramitació i acabin fent la cessió dels animals a la gossera. A més, constaten la recollida de gossos errants trobats a la muntanya o al carrer sense xip o identificació, i la impossibilitat d'algunes famílies o persones grans a continuar amb el gos per motius de salut, econòmics o de marxa del país.En aquest sentit, la gossera confia que el procés de licitació per tirar endavant la reforma i ampliació del refugi "sigui àgil" per començar l'obra "com més aviat millor". Amb tot, apunten que el fet que alguns dels gossos siguin cadells permet utilitzar els espais interiors per tenir-los i alliberar algun cubícul per als gossos adults que puguin arribar, "però la situació és força complicada".