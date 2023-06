L'hospital va tenir 342 ingressos per covid el 2022

Actualitzada 15/06/2023 a les 16:27

La covid va ser el motiu de 342 ingressos durant l'any passat, dels quals 314 es van fer a la planta de l'hospital i 28 a l'àrea habilitada a El Cedre, segons indica la memòria del SAAS del 2022 feta pública aquesta tarda. L'atenció als malalts de coronavirus va comportar 28 altes a l'UCI i un 34,78% de taxa de mortalitat, es van posar 5.441 vacunes contra la infecció i atenció primària va fer seguiment a domicili a 74 contagiats per la malaltia.La direcció de la parapública recalca que l'any passat va acabar "amb els casos de coronavirus sota control i amb un baix nombre de contagis" i al desembre ja no es va registrar cap ingrès per la infecció. La memòria destaca que l'hospital va recuperar l'any passat la normalitat per la baixada de la incidència de la covid i les xifres d'activitat són comparables amb les del 2019, abans de l'inici de la pandèmia.El director general del SAAS, Josep Maria Piqué, ressalta en el balanç del 2022 que les altes hospitalàries van augmentar "un modest 8,8%" però que "s'ha observat un increment significatiu de les activitats desplegades amb el propòsit d'evitar hospitalitzacions". I incideix en el creixement d'un 94,5% de les cirurgies majors sense ingrés.El total d'ingressos van ser 7.891, amb un nivell d'ocupació de llits convencionals del 86,5% i una estada mitjana de 4,4 dies. L'UCI va registrar 424 ingressos i una ocupació del 47% amb 5,5 dies d'estada mitjana dels pacients a la unitat. Les visites a urgències es situen molt per sobre de les del 2021 quan estaven vigents moltes restriccions sanitàries per la covid i ascendeixen a 42.871 a l'hospital i 1.500 al centre del Pas de la Casa.El SAAS va gestionar l'any passat 89 milions d'euros de pressupost i va tenir 84,8 milions d'ingressos, dels quals 67,5 milions corresponen a finançament públic i 17,3, a finançament privat, segons detalla la memòria. La dotació pública va ser dos milions inferior al 2021 i la part privada va pujar en 3,2 milions. Les despeses van ascendir a 84 milions que es divideixen en 47,7 destinats a personal, 1,7 milions més que l'any anterior; i 33,6 milions a despeses general i 2,7 milions a inversió. Els dos capítols han baixat respecte a l'exercici anterior quan les despeses generals van ascendir a 34,1 milions i la inversió, a 3,1 milions.El SAAS tenia l'any passat 1.263 treballadors que es reparteixen en 277 metges, 217 dels quals són assalariats i 60 facultatius per compte propi; 748 empleats són infermers, tècnics i altres professionals assistencials; 234 persones són de l'àrea general de suport i administratiu i quatre persones ocupen càrrecs de directors de la parapública.La memòria de la parapública especifica les dades del centre sociosanitari El Cedre que va registrar 14 ingressos nous durant tot el 2022, amb 9 dones i 5 homes. Les dones són també majoria en el global dels 91 interns del centre, amb 58 usuàries d'una mitjana de 83,9 anys. Els residents són 33 homes i tenen una mitjana de 76,6 anys.