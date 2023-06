Defensa que amb la presentació davant de notari ja es compleix l’objectiu del GRECO

El Govern va defensar que la declaració de béns davant notari per part dels consellers és suficient per complir les recomanacions del GRECO –un grup del Consell d’Europa que vetlla contra la corrupció–. Així ho va asseverar el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de ministres, després que el GRECO apuntés en el seu darrer informe fet públic ahir que “la transparència dels representants electes és un factor important per prevenir possible corrupció en relació amb els conflictes d’interessos”. De fet, l’informe recull que aquesta petició és “més rellevant en el cas d’Andorra, tot

#5 Spot...

(15/06/23 07:08)



#4 Si es vol ser un personatge públic ja se sap lo que toca i no es sols per xupa càmera i fotos sinó per ser transparent

(15/06/23 07:08)



#3 ELS NENS FEUDALS VOLEN SEGUIR REMENANT EL COTORRO AL SEU MODO COM 100 ANYS ENRERA

(15/06/23 07:03)



#2 Confiança

(15/06/23 07:02)



#1 Oriol

(15/06/23 06:43)