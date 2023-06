Els aturats baixen a 348

El nombre d'aturats inscrits al servei d'Ocupació a finals de maig va ser de 348, amb una disminució del 4,9% respecte al mes anterior. L'informe publicat avui per Estadística indica que la xifra és un 17,9% inferior a la del mateix mes de l'any passat. Al maig el 45,1% dels demandants de feina eren andorrans, 96 persones eren espanyoles, disset portuguesos, tretze ucraïnesos, deu argentins i set italians. Estadística informa que la franja d'edat amb més aturats era la d'entre 40 i 59 anys, amb 162 inscrits, seguida per la d'entre 26 i 39 anys amb 84 desocupats i la d'entre 18 i 25 amb 53.El mes passat 243 persones es trobaven en demanda d'una millora laboral, representant una disminució de l'11,6% en comparació al mes anterior i del 36,7% si es compara amb el 2022. Tanmateix, s'informa que es manté en dinou les persones que es van beneficiar de la prestació econòmica per desocupació involuntària.El nombre de llocs de treballs oferts a finals del mes passat va pujar un 9,1%, fins als 2.628. El departament afegeix que es van fer vint-i-sis contractacions mitjançant el servei d'Ocupació, vint mitjançant els programes de treball temporal i 83 van trobar feina pels seus propis mitjans.