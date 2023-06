El salari medià creix un 5,8% fins als 1.925 euros

Actualitzada 15/06/2023 a les 10:04

El salari medià avançat va ser de 1.925,13 euros al mes d'abril, un 5,8% per sobre al d'un any endarrere, segons l'informe publicat avui per Estadística. El departament indica que el salari mitjà avançat va pujar un 6,1%, situant-se als 2.413,34 euros.D'aquesta manera, la massa salarial també va augmentar i va arribar a l'abril fins als 107.647.209 euros. La xifra representa un increment del 12,9% respecte l'abril del 2022. Finalment, Estadística informa que el nombre d'assalariats va pujar en un 6,4% fins a les 44.605 persones.