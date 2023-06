El PIB nominal pujarà un 5,5% aquest any

Actualitzada 15/06/2023 a les 10:45

L'economia andorrana creixerà a un ritme elevat fins al 2028, segons indiquen les previsions macroeconòmiques publicades per Estadística. L'informe anuncia un increment del Producte Interior Brut (PIB) nominal del 5,5% per aquest any, i d'un 1,4% en el cas del PIB real, i per a l'exercici proper la pujada serà del 5,6% de l'índex nominal i del 2,2% del real.Els càlculs s'han fet en funció del creixement previst a les economies de l'entorn, a partir de les estimacions de l'FMI, explica Estadística. El PIB nominal a Espanya es xifra en un 5,7% aquest any, el de França en un 4,1% i el de la zona euro en un 5,8%. El departament dona millors perspectives d'increment que els fets públics el febrer passat. Els indicadors preveien llavors una variacio interanual del PIB nominal del 4,9% i del 0,8% del PIB real per al 2023 i les xifres per al 2024 eren més elevades de les anunciades avui. L'augment era d'un 6% i un 2,8%, respectivament.El pronòstic per al 2025 és d'un increment del 4,2% del PIB nominal i baixa al 3,6% per al 2026. Una dècima menys és la taxa prevista per al 2027 i un 3,4% és la variació que s'anuncia per al 2028.Les previsions macroeconòmiques d'Estadística mostren també l'evolució de la massa salarial i del nombre d'assalariats fins al 2028. Les dades apunten a un alça del 5,4% i del 7,9% respectivament per aquest any i d'un 5,4% i d'un 4,5% per al 2024.La importació de béns creixerà un 5,5% aquest any i l'exportació, un 2,2%, segons els indicadors publicats. I les previsions anuncien un 4,6% més d'entrada de mercaderia i un 7,8% de sortida per a l'exercici del 2024.