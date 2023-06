El banc digital d'Andbank, Myandbank, regala 30 euros per domiciliar la nòmina

Actualitzada 15/06/2023 a les 06:09

El banc digital d’Andbank, Myandbank, va llançar ahir la campanya Nòmina, per la qual regalarà 30 euros i sortejarà 1.000 euros mensuals fins al mes de desembre als clients que domiciliïn la nòmina, sol·licitin una targeta i tinguin un saldo mínim de 150 euros. Amb aquests tres requisits complerts el client rebrà els 30 euros bruts l’últim dia laborable del mes i participarà en el sorteig de 1.000 euros bruts mensuals, que tindrà lloc el 7 de cada mes fins a final d’any.La nova oferta de Myandbank s’emmarca en l’estratègia de l’entitat d’oferir productes i serveis destinats a democratitzar els avantatges de l’estalvi i la inversió. En aquesta línia, a l’abril l’entitat va augmentar la remuneració del compte de l’1% al 2% TIN/TAE i fins a 50.000 euros, permetent als clients emportar-se fins a 1.000 euros bruts per tenir els diners al compte, sense haver de complir cap condició. A més, l’entitat ofereix, així mateix, la possibilitat d’invertir a partir de només 150 euros en quatre carteres de fons indexats adaptades a diferents perfils compostes per fons de les gestores internacionals Vanguard i iShares, amb les comissions més baixes del mercat: 0,30% de gestió i 0,20% de custodia (IGI inclòs). D’altra banda, Myandbank també ofereix un compte totalment gratuït, sense comissions, que permet domiciliar qualsevol rebut, Bizum i transferències nacionals i internacionals gratuïtes, així com una targeta de dèbit sense cap cost.