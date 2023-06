Dues ofertes per construir l'edifici Node

Andorra Telecom ha de valorar les propostes de les UTE Cevalls-Locubsa i Pidasa-Progec

Dues unions temporals d’empreses (UTE) aspiren a ser les adjudicatàries de les obres de construcció de la nova seu d’Andorra Telecom, l’edifici Node, així com de les places públiques que hi haurà a l’entorn. Andorra Telecom va informar ahir al vespre que finalment s’havien formalitzat dues ofertes per fer-se càrrec dels treballs licitats i totes dues d’UTE, la de Cevalls-Locubsa i la de Pidasa-Progec. Ahir al migdia finalitzava el termini de presentació d’ofertes després que aquest s’hagi prorrogat dos cops. Segons va indicar la companyia, després de fer l’obertura de plecs tota la documentació lliurada s’ha traslladat a l’equip tècnic