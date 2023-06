Concòrdia pregunta per l'ampliació de l'abocador de la Rabassa

Actualitzada 15/06/2023 a les 18:18

Els consellers generals de Concòrdia, Pol Bartolomé i Maria Àngels Ache, han entrat a tràmit un recull de preguntes relatives a l'ampliació de l'abocador de la Rabassa. El grup parlamentari s'interessa per la posició estratègica del Govern amb relació a la problemàtica produïda pel "creixement urbanístic desproporcionat i que ha resultat una saturació -i posterior manca- dels abocadors de terres". Així, recorden que el comú de Sant Julià continua pendent de rebre l'autorització del ministeri competent en referència a l'ampliació de l'abocador aprovada per la corporació el 2022.Entre les set preguntes presentades, Concòrdia demana per l'esmentat l'estat de la sol·licitud presentada pel comú; conèixer la informació sol·licitada pel ministeri per validar l'ampliació; saber quins són els factors objectius que té en compte el ministeri per validar-la; quin és l'impacte mediambiental associat a les obres; quins comuns han ofert terrenys alternatius a l'abocador del Maià i al de la Rabassa per a ubicar els centres de transferència provisional de terres, i en cas que cap hagi mostrat interès a oferir terrenys, i -considerant el tancament de l'abocador del Maià durant l'hivern- quines mesures preveu Govern per resoldre la problemàtica més enllà de l'ampliació del de la Rabassa, i finalment, conèixer la posició del Govern actual sobre la voluntat d'impulsar un canvi legislatiu en matèria de competències comunals amb l'objectiu que la competència d'obrir i tancar abocadors sigui de l'executiu.