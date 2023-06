Cerqueda presidirà el comitè de la capital

Liberals renova l’executiva amb la voluntat de donar una embranzida a la formació

Liberals d’Andorra (L’A) ha iniciat el procés per renovar els comitès parroquials després de la celebració de les darreres eleccions generals i de cara a les properes eleccions comunals, que tindran lloc el mes de desembre. En aquest sentit, ahir al vespre es va reunir el comitè parroquial d’Andorra la Vella, que a partir d’ara estarà encapçalat per Jordi Cerqueda, amb Víctor Pintos, que s’ha quedat com a únic representant de la formació al Consell General, com a número dos de secretari i en el qual també s’integrarà Gerard Bonell com a tresorer.



Segons va explicar Pintos, es considera que Cerqueda,