El Conveni d'Oviedo entrarà en vigor l'1 d'octubre

Actualitzada 15/06/2023 a les 14:24

Andorra s'ha convertit avui en el 30è país en ratificar el conveni d'Oviedo per la protecció dels drets humans i la dignitat de l'ésser humà pel que fa a l'aplicació de la biologia i la medicina. L'ambaixador Joan Forner Rovira, representant permanent d'Andorra ha dipositat la ratificació del conveni en presència del secretari general adjunt del Consell d'Europa, Bjorn Berge. El conveni entrarà en vigor respecte al Principat l'1 d'octubre del 2023.El conveni és el primer text internacional jurídicament vinculant dissenyat per preservar la dignitat humana, els drets i les llibertats, mitjançant una sèrie de principis i prohibicions contra l'ús indegut dels avenços mèdics i biològics. El punt de partida del conveni estableix una sèrie de principis i prohibicions referents a la bioètica, la investigació mèdica, el consentiment, els drets de la vida privada i la informació, el trasplantament d'òrgans, etc.