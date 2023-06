Vint-i-tres equips s'enfronten dissabte a la final andorrana de la World Robot Olympiad

Actualitzada 14/06/2023 a les 05:58

La novena edició de la competició de robòtica educativa World Robot Olympiad Andorra Telecom se celebrarà dissabte entre les 10 i les 13 hores al centre de formació professional d’Aixovall. Un total de 23 equips s’han inscrit enguany –la mateixa xifra que l’any passat–, entre els quals hi ha el club Loopa Aula Tecnològica d’Andorra, l’escola andorrana del Pas de la Casa i l’escola mossèn Albert Vives, de la Seu d’Urgell, segons va informar la companyia ahir. Com en l’edició passada competiran les categories Robobasic Robomission Star, Robomission Elementary i Robomission Junior. Cada categoria està adreçada a un grup d’edat i implica un repte que els participants han d’afrontar amb els seus robots.Els guanyadors de les diferents categories de la final andorrana obtindran el pas a la final espa­nyola, que aquest any se celebrarà a la Seu d’Urgell els dies 16 i 17 de setembre i que donarà accés, als campions de les diferents categories, a la final internacional, que se celebrarà a Ciutat de Panamà (Panamà) del 7 al 9 de novembre. Més de 20.000 equips de 85 països competeixen cada any en aquesta competició de robòtica educativa.