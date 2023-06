Aquest mateix any ja es posaran immobles al mercat gràcies als projectes de rehabilitació, assenyala Marsol

Posar al mercat uns 200 pisos de lloguer assequible en dos anys. Aquest és l’objectiu del Govern en matèria d’habitatge en la primera meitat de la legislatura. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va detallar ahir en declaracions als mitjans que aquest mateix any ja hi haurà disponibles pisos a preu regulat fruit de rehabilitacions.



D’aquí a 15 dies l’executiu presentarà els detalls del pla per crear un parc públic d’habitatge de lloguer a un preu assequible. El programa, impulsat, entre d’altres, per l’exministre de Territori i Habitatge Víctor Filloy en la darrera legislatura, preveu una inversió