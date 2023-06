Tornen els Jocs Florals

Actualitzada 14/06/2023 a les 19:27

El Cercle de les Arts i de les Lletres torna a celebrar els Jocs Florals infantils i juvenils de la llengua catalana després de la pandèmia. Es compleixen cinquanta-un anys de la primera edició i enguany s'han presentat un total de 152 poemes de totes les categories i especialitats. Les obres admeses en categoria infantil són les de nens i nenes d'entre deu i catorze anys i en la juvenil per nois i noies d'entre quinze i vint.Quant a temàtiques són les mateixes ambdues categories, la Vioña per a la composició que ressalti millor els valors espirituals i l'Elegantina, per al millor poema amb valors patriòtics, la Flor natural als millors versos amorosos i un premi extraordinari de tema lliure. La festa del lliurament de premis tindrà lloc a Canillo al Palau de Gel, aquest diumenge a les 12 hores.