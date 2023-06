Sònia Yebra, Jordi París i Josep Marticella, consellers d'Andorra Turisme

Actualitzada 14/06/2023 a les 18:30

El consell d'administració d'Andorra Turisme tindrà per primera vegada representants del sector privat per "coordinar de la millor manera possible el sector públic i privat en la promoció del turisme", segons ha manifestat Guillem Casal. El portaveu del Govern ha explicat que el consell de ministres ha aprovat avui la configuració de l'òrgan de direcció de l'entitat amb la incorporació de Sònia Yebra, com a consellera representant dels comerciants i de transport de la Cambra; Jordi París, serà el conseller en representació del grup d'allotjaments de la Cambra; i Josep Marticella ha estat nomenat conseller com a representant del sector de turisme de la Cambra.Andorra Turisme manté com a president del consell d'administració el titular de Turisme, Jordi Torres, el director de Turisme i Comerç, Sergi Nadal, és el secretari, Sílvia Ferrer és consellera com a directora de Medi Ambient i la cònsol d'Encamp, Laura Mas, és la consellera representant dels comuns. Els nous nomenaments són el del ministre de Finances, Ramon Lladós, com a vicepresident, el secretari d'Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, com a conseller i la directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, com a consellera, ha detallat Casal.