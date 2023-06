Pallardó no es presenta al judici BPA

Actualitzada 14/06/2023 a les 10:12

L'empresari valencià Rafael Pallardó, el principal testimoni en la causa primera de BPA, no s'ha presentat aquest matí a la sala magna de la seu de la justícia on estava cridat a declarar pel Tribunal de Corts. Està previst sentir aquest matí les declaracions gravades que Pallardó va fer durant la instrucció de la causa.Pallardó ha complert el que havia anunciat i no s'ha presentat a declarar a la sala magna de la seu de la Justícia, tal com estava marcat al calendari pel Tribunal de Corts. Qui és el pal de paller de la causa primera de Banca Privada d’Andorra (BPA) presumptament hauria blanquejat uns 70 milions d’euros del xinès Gao Ping a través de l’entitat intervinguda el març del 2015.Es tracta d’un dels testimonis clau de les acusacions que la setmana passada s’havia compromès a presentar-se a la Batllia, on havia de declarar com a testimoni després que uns dies abans digués que no ho faria. Ara ha tornat a canviar d’opinió i ha decidit que està obert a declarar sempre que no s’hagi de moure de l’Estat espanyol, on resideix.Segons va explicar ahir el president de la sala que jutja el cas Gao Ping, Enric Anglada, el Tribunal de Corts va rebre dilluns un correu electrònic en què Pallardó manifestava la seva condició de ciutadà espa­nyol, que desitjava declarar a Espanya, en un jutjat espanyol i assistit per un advocat d’aquest país en empara de la Constitució de l’Estat veí del sud. El Tribunal de Corts considera que amb aquesta resposta hi ha “una manca de voluntat” de declarar per part de l’empresari valencià i renuncia, si és que Pallardó no torna a canviar d’opinió, a interrogar el testaferro de l’empresari xinès Gao Ping.Si no es presenta avui a la seu de la Justícia tal com va informar dilluns passat, el Tribunal de Corts el que farà es donar lectura a les declaracions fetes per Pallardó en el marc de la instrucció de la causa primera de BPA.Per demà està prevista la compareixença a la sala magna de la seu de la Justícia del cap de la UIFand, Carles Fiñana.