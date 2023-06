El consell d’administració analitzarà la sentència el 27 de juny però no es descarten accions

El Tribunal Suprem espanyol va desestimar ahir el recurs de la CASS amb relació als 7,4 milions que reclamava a José Manuel Rodríguez com a assessor de l’exdirector de la parapública Antoni Ubach per les inversions de l’espoli del fons de pensions. La sala civil del tribunal espanyol va desestimar la petició de la CASS perquè va afirmar que el recurs “no pot ser admès per incórrer en mancança manifesta de fonament”. La parapública argumentava que de les sentències prèvies per la via penal al Principat per la descapitalització de Bodegas Luis Megías es desprenia que “va causar perjudicis a