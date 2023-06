Govern fa públic el nom de les secretaries dels ministres

Actualitzada 14/06/2023 a les 10:11

Govern ha fet públic al BOPA d'aquest matí els nomenaments de les secretaries dels ministres i el cap de Govern. Susanna Fajardo repeteix com a secretària de Xavier Espot, mentre que Christine Pokora serà la secretària del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró; Betlem Vega ocuparà el càrrec com a secretària del ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré; Isabel Navarro serà la secretària del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i Mª Pilar Agustí ha estat nomenada secretària de Ramon Lladós, ministre de Finances. D'altra banda, Isabel Blasco serà secretària de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné; Anna Maria Riera de la ministra de Salut, Helena Mas; Sonia Rodriguez de Trini Marín, ministra d'Afers Socials i Funció Pública; Rosa-Alba Clarà del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu de l'executiu, Guillem Casal; Mercè Navarro serà secretària de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i Meritxell Garcia ocuparà el càrrec com a secretària de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.