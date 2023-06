Els Encants Vintage recapten més de 16.000 euros

Actualitzada 14/06/2023 a les 14:17

El comitè d'Andorra d'Unicef ha informat aquest migdia que la recaptació obtinguda durant els Encants Vintage els passats dies 7 i 8 de juny va ser de 16.411 euros. Aquesta recaptació anirà destinada al projecte d'Afganistan, on Unicef col·labora des de l'any 2022. L'entitat ajuda a establir classes d'educació basades en la comunitat i proporciona subministraments d'aprenentatge, així com formació per als professors. Unicef realitza formacions sobre els drets de les dones i les nenes a acadèmics religiosos i sobre els impactes negatius de les pràctiques tradicionals nocives on les sessions se centren en el matrimoni infantil i la violència de gènere.