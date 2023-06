Els constructors volen que el Govern s'impliqui en la crisi dels abocadors

L’Acoda insisteix en la necessitat de més dipòsits per evitar una nova aturada

L’alternativa a l’abocador de terres del Maià segueix sent inexistent malgrat la insistència del sector que hi ha d’haver més opcions per evitar una nova paralització d’obres aquest hivern. L’objectiu “és no trobar-nos de nou al setembre, a l’octubre, sense disposar d’un abocador”, va manifestar la gerent de l’entitat, Mònica Dalmau. Per això tornaran a traslladar la problemàtica al nou Govern perquè la patronal de la construcció entén que tot i que sigui una competència comunal l’administració general té un paper important a fer. “Ho veiem com una problemàtica nacional, la implicació dels comuns ha de ser-hi, però el Govern