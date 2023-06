Quatre consellers de Concòrdia fan pública la declaració de béns

Actualitzada 14/06/2023 a les 17:58

Els consellers del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, Núria Segués, Jordi Casadevall i Pol Bartolomé han declarat el seu patrimoni davant notari en compliment de la Llei de transparència, accés a la informació pública i govern obert, segons han fet públic a través de la seva pàgina web. En la declaració falta fer públic els béns de Maria Àngels AchéEscalé en la seva declaració de patrimoni ha fet públic que no te cap immoble en propietat, posseeix un BMW X1 produït el 2016 i comprat de segona mà l'any 2021 a més d'una motocicleta KYMKO comprada el 2020. El conseller declara que té dos comptes bancaris, un a Crèdit Andorra amb un saldo positiu de 28.352,89 euros i un compte a Bank-Fund Staff Credit Union amb un total de 3.498,43 dolars. No consta que tingui accions en societats, ni societats 'off shore', fundacions, prèstecs o crèdits. En la declaració consten contractades dues assegurances, una de salut i vida a l'Assegurança Mútua General de Catalunya amb un import mensual de 94,60 euros i una altra a Automòbil Club de 9,30 euros mensuals.La consellera Segués en la seva declaració no aplica a béns immobles, a drets sobre finques o títols en cartera. Daltra banda, té en possessió un Seat Ibiza i és titular d'un compte a Crèdit Andorrà amb un saldo positiu de 20.606 euros.Casadevall en la seva declaració ha fet públic que posseeix una casa independent, dos cotxes, un SAAB 93 Aero cabrio valorat en 5.000 eruos i un SAAB 93 Aero valorat en 2.000 euros. És titular de cinc comptes a Morabanc, tres dels quals no tenen saldo, un d'ells ammb 2.425,34 euros i un altre amb 14,99 euros. D'altra banda, té 11 accions a Rendez-Vous Gagnant SL amb jurisdicció a Andorra i un prèstec hipotecari a Morabanc amb un import pendent d'amortitzar de 156.480,31 euros.Bartolomé per la seva part declara que té en possessió un compte a Morabanc amb un saldo positiu de 1.000 euros.