El secretari general de relacions exteriors d'Àustria visita el Principat

Actualitzada 14/06/2023 a les 18:56

Peter Launsky-Tieffenthal, el secretari general de relacions exteriors d'Àustria ha fet una vista oficial avui a Andorra on s'ha reunit amb la ministra d'afers exteriors, Imma Tor i el secretari d'Estat per a les relacions amb la Unió Europea, Landry Riba. L'objectiu de la visita ha sigut estrènyer els llaços entre els dos països. La trobada ha servit per tractar la possibilitat de començar a negociar un conveni per evitar la doble imposició (CDI).Durant la reunió amb el secretari d'Estat Landry Riba, Launsky-Tieffenthal ha pogut conèixer l'estat de la negociació amb la Unió Europea per a l'assoliment d'un Acord d'associació.