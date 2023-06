El Greco torna a reclamar canvis al Consell Superior de la Justícia

Actualitzada 14/06/2023 a les 11:12

El Grup d'Estats contra la Corrupció del Consell d'Europa (Greco) torna a reclamar una modificació en la composició del Consell Superior de Justícia per garantir una "representació adequada" dels jutges i fiscals elegits pels seus companys. L'organisme apunta que han pres nota de les novetats legislatives per millorar la transparència del procés de nomenament però que els desenvolupaments "no són suficients per reequilibrar la composició del TSJ". Així, en l'informe apunten que les autoritats andorranes van aprovar el desembre del 2022 la Llei 38/2022 que estableix que els nomenaments de jutges, magistrats i fiscals del TSJ s'han d'acreditar amb motius i proves i que, a més, les persones que sol·licitin presentar-se al càrrec hauran de fer públics els seus currículums.Aquesta ha estat l'única recomanació de l'organisme no implementada per l'executiu, en enfront de vuit tractades satisfactòriament i quatre parcialment. Entre les implementades parcialment, hi ha la recomanació del Greco d'aprovar un Codi de Conducta. L'informe destaca la seva posada en marxa però considera que li falten explicacions, comentaris o exemples concrets per facilitar-ne la implementació. A més, apunten que encara no està operatiu el sistema per emetre opinions confidencials externes. D'altra banda, l'organisme també apunta que, tot i l'establiment de l'obligatorietat dels parlamentaris a declarar els seus béns, aquesta s'hauria d'estendre també a cònjuges i a membres de la família a càrrec. Amb tot, indica que entén "les característiques específiques vinculades a la mida del país i a la proximitat dels vincles entre els seus ciutadans", però reitera que aquest és un factor de prevenció dels riscos en relació a conflictes d'interessos, i més encara a un país com Andorra, "ja que la majoria dels parlamentaris treballen a temps parcial".Seguint amb les recomanacions establertes parcialment, el Greco indica Govern encara no ha implementat l'assessorament confidencial a jutges, magistrats i fiscals sobre temes d'ètica i integritat, mentre que sí que ha creat el codi d'ètica que també va ser suggerit per l'organisme.