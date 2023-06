Demòcrates canviarà “totes les cares” de l'executiva al setembre

La formació preveu celebrar el 13 de setembre un congrés per renovar l’òrgan

La comissió executiva de Demòcrates per Andorra (DA) es renovarà completament i per fer-ho el partit celebrarà un congrés ordinari, previst en principi per al 13 de setembre, a poques setmanes de les properes eleccions comunals, previstes per al mes de desembre.



Així ho va informar ahir el secretari general de la formació, Jaume Serra, que va indicar que l’actual executiu ha acabat els dos mandats de dos anys. “La idea és que canviïn totes les cares”, va afirmar Serra, tot i que de moment “no hi ha res decidit encara”. “Aquestes declaracions són precisament per provocar cert clima de sana