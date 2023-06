Cristina Pérez és nomenada secretària d'Estat de Salut

Actualitzada 14/06/2023 a les 17:32

El consell de ministres ha aprovat avui el nomenament de Cristina Pérez com a secretària d'Estat de Salut. La número dos del ministeri que encapçala Helena Mas treballa des del 2002 al SAAS i ara és la llevadora referent de la unitat materno infantil. Va obtenir la diplomatura d'Infermeria a la Universitat d'Andorra i va estudiar l'especialitat ginecològica i d'obstetrícia i un màster a la Universitat de Barcelona, segons ha indicat el ministre Portaveu.Guillem Casal ha explicat que el Govern també ha nomenat Marc Cornella com a secretari d'Estat de Funció Pública, tal com va avançar el Diari. Cornella ha treballat sempre en l'àmbit dels recursos humans on va començar l'any 2000 a FEDA, del 2006 al 2008 va ser director de recursos humans al comú d'Andorra la Vella i ha treballat en recursos humans a diverses entitats bancàries.