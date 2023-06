Crèdit de 28,3 milions per als pisos de lloguer assequible

Actualitzada 14/06/2023 a les 19:14

L'executiu ha aprovat trametre al Consell General un projecte de llei per donar continuïtat a les mesures urgents en matèria d'habitatge amb un suplement de crèdit de 28,3 milions d'euros per comprar edificis i els terrenys on estan bastits per fer pisos de lloguer assequible. El crèdit que passarà per la cambra parlamentària en la sessió del 12 de juliol es divideix en 8,08 milions per ampliar la partida pressupostària d'aquest exercici que no és suficient per a les adquisicions que s'han fet, una dotació de 16,46 milions per al 2024 i una de 3,77 milions per al 2025.El ministre Guillem Casal ha explicat que la nova partida servirà per pagar la compra dels dos blocs de Ribasol adquirits al comú de la Massana per 5,5 milions, d'un edifici que no ha especificat "i per a les obres de reforma del conjunt de blocs adquirits". I ha destacat que el Govern treballa en la calendarització per a les actuacions als diferents immobles per habilitar-los com a habitatges públics.Casal ha recordat que el Govern ja va aprovar un crèdit de 19 milions l'octubre passat que ha servit per pagar la compra de 5 edificis i el lloguer de quatre més per a fer pisos de lloguer assequible. En total l'executiu ha destinat quasi 50 milions a comprar o llogar immobles per augmentar el parc d'habitatge públic.