Convocades nou places d'atenció domiciliària

Govern convoca nou places de treballador familiar sociosanitari amb l'objectiu de reforçar el Servei d'Atenció Domiciliària. El ministre Portaveu, Guillem Casal, ha apuntat que la missió del treballador familiar sociosanitari del SAD és potenciar l'autonomia de les persones i les famílies ateses, "amb una actuació diagnòstica, assistencial, educativa, rehabilitadora i socialitzadora", per tal de "mantenir i millorar l'autonomia i la relació amb l'entorn". Així, s'afavoreix un "model alternatiu a l'hospitalització o a l'ingrés residencial, segons ha destacat Casal. El consell de ministres també ha aprovat la convocatòria per a la selecció d'un coordinador de la unitat de valoració domiciliària.L'executiu concreta que en ambdós casos, en el cas que no es cobreixin les places en la convocatòria de mobilitat interna, es publicarà al BOPA un concurs de mobilitat obert a l'administració general, Justícia, comuns, el Consell General i els seus organismes inscrits. Finalment, si quedés també desert es procedira a publicar l'exicte extern.