Col·lapse a la carretera de la Seu per un accident

Actualitzada 14/06/2023 a les 20:16

Tres persones han patit ferides lleus en un accident de trànsit aquest vespre a la carretera N-145 a la Seu d'Urgell. Segons informen mitjans catalans, els fets s'han produït al punt quilomètric 0,2 a la carretera de la Seu i Andorra. Per causes que per ara es desconeixen, han col·lidit dos cotxes. Un d'ells amb matrícula espanyola, ha quedat creuat i entravessar al carril de vehicles lents que va en sentit nord, després de topar amb una tanca de seguretat a causa de l'impacte.A causa de l'accident s'han hagut d'atendre tres ocupants dels vehicles implicats i han estat atesos pel SEM, un d'ells una nena que ha quedat atrapada dins del cotxe que viatjava. Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat s'hi han desplaçat i han practicat l'excarceració per rescatar la menor.