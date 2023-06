Assandca troba que un oncòleg més a temps parcial “no és la solució ideal”

El SAAS anuncia un professional més dos dies a la setmana i l’entitat en vol un de fix

“El que necessitem és que hi hagi un oncòleg fix al país.” Així de clar es va manifestar ahir el president de l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, amb relació a la incorporació a partir d’avui a l’hospital d’un nou metge especialista en oncologia dos dies a la setmana. Per Saravia, es tracta d’una mesura “per sortir del pas”, però que no soluciona la manca de professionals suficients. I és que si fins ara hi havia un oncòleg fix i dos més que venien a prestar servei al país, des de fa uns mesos només n’hi havia dos