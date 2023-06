Andorra entrega 9,5 tones de làmines de polialumini a Cuba

Actualitzada 14/06/2023 a les 06:01

Andorra, juntament amb Mèxic, en una acció de cooperació triangular, van entregar ahir 478 làmines de polialumini al govern cubà al port de la capital, amb un pes total de 9,5 tones. Aquesta ajuda internacional té com a finalitat contribuir amb les famílies cubanes que es van veure afectades per l’huracà Ian el setembre de l’any 2022.El Govern andorrà ha finançat la compra a Mèxic de les 478 làmines en coordinació amb la subsecretaria per Amèrica Llatina i el Carib de la secretaria de relacions exteriors. Alhora, la secretaria de marina de Mèxic ha proporcionat el transport terrestre des de l’aeroport internacional Felipe Ángeles fins al port de Veracruz i per via marítima fins a l’Havana.El canceller de la República de Cuba, Bruno Rodríguez, va agrair al Principat l’enviament dels donatius que ajudaran a la recuperació dels habitatges de les famílies afectades per desastres naturals.