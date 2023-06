Talls de trànsit l'1 i 2 de juliol per l'Ironman 70.3

Actualitzada 14/06/2023 a les 09:29

La celebració l'1 i 2 de juliol de la cursa triatló Ironman 70.3 Andorra, dins de l'Andorra Multisport Festival by Ironman, causarà diverses afectacions de trànsit, ja consensuades pel departament de Mobilitat, Protecció Civil, el cos de policia i els serveis de circulació comunals, i fetes públiques aquest matí pel BOPA. S'aconsella a la població limitar al màxim els desplaçaments durant aquests dia.El dissabte quedarà interrompuda la circulació de vehicles pel tram viari de la CS-200 que va des de l'aparcament comunal del llac d'Engolasters fins al camí Font de la Closa, de les 10 a les 21 hores, excepte per a veïns de la zona i serveis dels restaurants.El gruix d'afectacions seran diumenge, quan ja des de les 12 de la nit i fins a les 5 de la matinada es tallarà la circulació del tram viari de la CS-200 des de l'aparcament comunal fins al camí Font de la Closa. El tancament s'amplia a tota la carretera secundària, fins a la cruïlla amb la General 2, fins a les 10 hores. Els veïns de la zona podran circular-hi fins a les 8 del matí. D'altra banda, es tallarà el carril dret de la General 2 en direcció França des de la cruïlla de la CS-200 fins a la rotonda del coll d'Ordino des de les 8 fins a les 14.30 hores. Tot i això, es concreta que els vehicles podran circular tant en direcció nord com en sud. Tanmateix, la circulació de vehicles quedarà tancada en la carretera d'Ordino des de la rotonda d'inici del coll d'Ordino fins a Ordino, de les 8.30 a les 14.30 hores.També diumenge, es tallarà el pas de vehicles en el tram situat entre la rotonda de l'Aldosa i la rotonda d'Anyós de les 9 fins a les 15 hores. En aquest cas, el carril dret es tancarà i només es podrà circular en el carril en sentit de la rotonda d'Anyós a la rotonda de l'Aldosa. A més, es tallarà la circulació en el túnel de les Dos Valires en els dos sentits de la marxa de les 7 a les 15 hores.La circulació de vehicles es tancarà un carril de la CG2/CG1 en direcció Andorra la Vella des de la rotonda de les Dos Valires fins al Parc Central de la capital des de les 10 fins a les 15.30 hores. Finalment, es tallarà la circulació en sentit França des de la rotonda del Km0 fins a la rotonda d'Engolasters de les 8 a les 15 hores, la circulació dels vehicles en direcció França es desviarà pel centre d'Escaldes-Engordany.