Toni Puig deixa Liberals

Actualitzada 13/06/2023 a les 12:09

Avui he presentat la renúncia als càrrecs dins de @LiberalsAndorra i també he sol·licitat la meva baixa com a militant.



Moltes gràcies per tots els bons moments.



Many thanks @LYMEC, @IFLRY, @ALDEParty and @liberalinternat.



pic.twitter.com/iilMvM9gtw — Toni Puig Ariet (@Toni_PuigA89) June 13, 2023

El secretari de relacions internacionals de Liberals i el president dels joves Liberals, Toni Puig ha presentat la seva renúncia als càrrecs. Així ho ha fet saber aquest matí a través de les seves xarxes socials on ha compartit una carta explicant que deixava el partit i sol·licitava la baixa com a militant.En el seu escrit Puig explica que "no ha sigut una decisió fàcil" però tot i les bones estones que s'emporta, "no tot són bons moments sobretot en aquests últims mesos en què certes declaracions faltant a la veritat i certes accions dels que són les cares visibles del partit m'han fet veure que per moltes hores de dedicació, treball i compromís sempre apareixen 'nous valors' de no se sap on i que sempre acaben ocupant millors llocs en les llistes o tenint major confiança que els militants de sempre".Per aquestes raons l'ex Liberal declara que "no vull ser cap entrebanc per ningú, he pres la decisió de deixar Liberals d'Andorra".