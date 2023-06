Protecció Civil recomana que per Sant Joan es compri pirotècnia homologada

Actualitzada 13/06/2023 a les 06:19

Protecció Civil va compartir ahir a través de les seves xarxes socials els primers consells que anirà donant per gaudir d'una revetlla de Sant Joan segura. Com a informació detallada sobre petards recomana comprar productes pirotècnics homologats en un establiment autoritzat, no guardar-los a les butxaques ni subjectar-los a les mans a l’hora encendre’ls o llençar-los a menys de 100 metres de les zones boscoses ni en aglomeracions de persones.Protecció Civil recomana tancar les finestres i balcons per evitar guspires o algun coet que pugui provocar un incendi, així com plegar els tendals que hi pugui haver a les terrasses.