Naturland registra la xifra més alta d'ingressos el 2022

Actualitzada 13/06/2023 a les 20:22

Naturland va tancar el 2022 amb una facturació de 4.837.000 euros, un 37% més que el 2021, regirant així el millor any de la societat. D'altra banda, durant l'any passat es va reduir un 17% l'aportació del comú de Sant Julià de Lòria a Naurland assolint enguany 500.000 euros, 100.000 menys que l'any anterior. La previsió és que en 3 anys les aportacions deixin de ser necessàries, reduint-se fins al 2025.A més, Camprabassa S.A. farà duran el 2023 i per primer cop un pagament de 91.000 euros al comú de Sant Julià, en concepte de retorn de deute. Des de l'entitat pretenen que sigui un fet recurrent sempre que els comptes presentin un EBITDA positiu per reduir la dependència de les aportacions comunals.