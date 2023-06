La ministra afirma que fins al maig se n’han validat 120, més del doble que l’any passat

La quota d’immigració estival i l’enduriment dels requisits econòmics per aconseguir el reagrupament familiar –que implica que una persona resident hagi de percebre un sou de gairebé 3.500 euros per poder traslladar al país la parella i un fill menor– han estat les primeres mesures preses per Ester Molné al capdavant del ministeri de Justícia i Interior. Les condicions per reagrupar han provocat una pluja de crítiques, des de l’oposició fins als sindicats o la patronal, i ahir la ministra va defensar la decisió en l’entrevista al Parlem-ne, de Diari TV. Molné va exposar que una de les qüestions que

#3 I amb la UE seràn de prop de Rusia

#2 No hi ha res que justificar ministra, protegir els d'aquí primer es el que toca

