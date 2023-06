La CASS perd els 7 milions que reclamava a l'assessor d'Ubach

Actualitzada 13/06/2023 a les 12:30

La CASS no recuperarà els 7.406.671,39 euros que reclamava a José Manuel Rodríguez com assessor de l'exdirector de la parapública Antoni Ubach per les inversions de l'espoli del fons de pensions. La sala civil del Tribunal Suprem espanyol ha decidit no admetre el recurs d'infracció processal que l'entitat andorrana havia presentat contra la sentència dictada el 19 de novembre del 2020 per la secció 9 de l'Audiència Provincial de Madrid i també el que havia presentat Rodríguez. Aquesta decisió posa punt final als litigis vinculats a la pèrdua de 8.000 milions de pessetes del fons de les jubilacions de la Seguretat Social per la gestió que es va fer de les inversions sota la direcció general d'Ubach, que va estar 25 anys al càrrec.L'assessor d'Ubach havia presentat una demanda contra la Seguretat Social andorrana perquè fos condemnada a abonar-li "les comissions pactades per la realització de diverses operacions comercials efectuades per expresses instruccions del director general", recull l'aute. I la CASS va respondre oposant-se a la demanda i presentant una altra on reclamava a Rodríguez els 7,4 milions per "danys i perjudicis per la descapitalització de la societat Bodegas Luis Megías com a conseqüència dels actes portats a terme per ell". Les dues demandes van ser desestimades des de primera instància perquè el jutjat de Madrid va considerar que les comissions ja estaven abonades i que "els perjudicis ocassionats a la CASS per part de Rodríguez arran de la descapitalització de les bodegues no havien quedat degudament acreditats".El cas va arribar llavors a l'Audiència Provincial de Madrid que va destimar els recursos d'apel·lació i va ratificar la primera sentència. En aquell pronunciament s'especificava que "Rodríguez no podia ser considerat tercer de bona fe perquè és un fet declarat provat per la jurisdicció penal que el director general de la CASS, Antoni Ubach, i ell concertaven operacions en benefici propi que perjudicaven els interessos de la CASS". L'Audiència indicava que en el cas que la comissió per la compra de les bodegues "única operació que va rebre el consentiment del consell d'administració de la CASS, la reclamació de Rodríguez és contrària a la bona fe perquè en aquella operació, com en totes les demés, va intervenir en benefici propi contravenint les ordres de la mercantil demandant".El Suprem desestima la petició de la CASS perquè afirma que el recurs "no pot ser admès per incórrer en mancança manifesta de fonament". La parapública argumentava que de les sentències prèvies per la via penal al Principat per la descapitalització de Bodegas Luis Megías es desprenia que "va causar perjudicis a la CASS" ja que el Tribunal Superior va concloure el 1997 que estava provada la "connivència" entre Rodríguez i Ubach. I els magistrats responen que tot i que els veredictes declaren que Rodríguez "va propiciar o ajudar a produir la descapitalització" no determina les responsabilitats pecuniàries i que per la via civil no es va practicar cap prova respecte els perjudicis al·legats.El Suprem afirma que falten "dades concretes de les operacions i dels danys causats a l'entitat". Els magistrats imposen el pagament de les costes pel procés judicial a les dues parts "que perden els respectius dipòsits constituïts" i recorden que "contra la present resolució no es pot fer cap recurs".