L'ONU destaca la protecció de la infància

Tor afirma que Andorra “pot ser un país exemplar” en la defensa dels drets dels menors

La representant especial del secretari general de l’ONU sobre violència envers els infants, Najat Maalla M’jid, va destacar ahir en declaracions als mitjans la “voluntat política” del Govern i la “cooperació entre ministeris” i nivells d’administració per protegir els drets dels més petits. Per la seva part, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va afirmar que Andorra “pot ser un país exemplar al món” en protecció de la infància, i va assenyalar que “en casos de risc hi ha una reacció molt ràpida” gràcies al treball coordinat dels ministeris d’Afers Socials, Educació i Salut.



M’jid serà tres dies al Principat. Ahir