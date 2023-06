L'obra de l'edifici Node segueix pendent d'adjudicació

La presentació d’ofertes s’ha prorrogat a petició dels constructors

Andorra Telecom va licitar el concurs per a la construcció de la nova seu, l’edifici batejat com a Node, la tardor passada. Però a hores d’ara els treballs segueixen pendents d’adjudicació després que el termini de presentació d’ofertes s’hagi prorrogat dos cops. Aquesta setmana, demà concretament, s’acaba el que està vigent a hores d’hora. Les empreses han de formalitzar les propostes abans de demà a les dotze del migdia.



L’edicte inicial fixava el 3 d’abril com a data límit per a les empreses interessades a fer-se càr­rec dels treballs de construcció. Aquella data es va ampliar un mes més, fins al