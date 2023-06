L'hospital tindrà un oncòleg més dos dies per setmana

Actualitzada 13/06/2023 a les 09:49

L'hospital incorporarà un oncòleg a partir de demà que treballarà al centre dos dies per setmana per reforçar l'atenció als pacients amb càncer. El SAAS ha informat aquest matí que l'arribada d'aquest especialista "per donar suport a l'atenció dels malalts oncològics" ha estat possible per l'acord que s'ha tancat amb l'Hospital Clínic de Barcelona en el marc del conveni que existeix entre el centre català i l'andorrà.La direcció de l'hospital recalca que "ja s'havia iniciat el reforç del servei d'oncologia" perquè un dels oncòlegs del centre "ha doblat la seva presència amb visites dos dies a la setmana i s'ha posat en marxa un nou dispositiu de consultes de control per als pacients estables per part d'un metge internista", segons exposa en un comunicat aquest matí.