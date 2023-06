El sector agrícola rep 2,7 milions d'euros l'any passat, un 2,4% més que el 2021

Actualitzada 13/06/2023 a les 06:15

El sector agrícola va rebre 2.728.107 euros d’ajudes del sector públic l’any passat, que representa una pujada del 2,4% en comparació amb el total atorgat un any abans, segons Estadística. La suma global mostra una reducció del 7,6% de les ajudes concedides pels comuns que es queden en 45.106 euros, uns tres mil euros per sota de l’exercici anterior. L’ajut al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya encapçala les subvencions amb 1.725.287 euros, un 2,7% per sobre del total de l’any 2021. El segon import més elevat és el donat per al foment del dall dels prats amb 381.565 euros, gairebé la mateixa xifra de l’exercici previ. I les ajudes atorgades per al foment de plans de millora baixen un 8,8% fins a 83.927 euros, segons recull l’informe. Estadística detalla que hi ha 352 explotacions agrícoles i ramaderes al Principat. La parròquia amb més explotacions és Sant Julià de Lòria, amb 71.