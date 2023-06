Les bigues s’han de canviar i l’obra durarà uns 5 mesos més amb un 20% de sobrecost

Els treballs que s’estan realitzant des de final de febrer al viaducte del carrer Doctor Vilanova han constatat que l’estat d’aquest tram que va des de rotonda del Govern fins a la plaça Príncep Benlloch és pitjor del que inicialment es preveia i, per tant, cal dur a terme una intervenció que serà més llarga i també més cara. Les bigues que sustenten l’estructura s’hauran de retirar per col·locar-ne unes de noves i això implica que haurà d’intervenir una grua de gran tonatge molt específica –que s’ha de portar de fora d’Andorra– per manipular les peces. La conseqüència és que

#1 Hanns

(13/06/23 06:29)