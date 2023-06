El Consell General aprovarà la dotació extraordinària a la sessió del 12 de juliol

El crèdit extraordinari que ha de servir per adequar i reformar els 147 pisos que va comprar el Govern per posar-los a lloguer a preu assequible ascendirà a uns 50 milions d’euros aproximadament, segons ha pogut saber el Diari. La partida, que no està prevista al pressupost per a aquest any, està previst que s’aprovi a la primera sessió ordinària del Consell General, que se celebrarà el 12 de juliol.



A mitjan abril, l’executiu va informar que, en el marc del programa per adquirir edificis, rehabilitar-los i destinar-los al lloguer assequible, el Govern havia comprat cinc edificis i n’havia llogat quatre