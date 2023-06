El cos de banders detecta petjades d'os per la zona del Comapedrosa

Els agents van poder constatar que l’animal “havia entrat i sortit del país”

El cos de banders ha tornat a detectar la presència d’un os al Principat. Els agents de medi ambient van ser avisats dissabte que s’havien vist unes petjades en una zona pròxima al Comapedrosa i van comprovar que el plantígrad “havia entrat i sortit del país”, va informar el Govern.



Les petjades estaven en una zona molt alta on encara hi ha neu, fet que s’ha de veure com una situació habitual pel moviment d’aquests animals a les zones del Pirineu. Els banders ja van informar fa tres setmanes que havien detecta la presència d’un plantígrad en territori andorrà. En aquella