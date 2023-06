Actualitzada 13/06/2023 a les 20:14

La comissió executiva de Demòcrates per Andorra (DA) es renovarà completament i per fer-ho el partit celebrarà un congrés, previst en principi per al dia 13 de setembre. Així ho ha informat avui el secretari general de la formació, Jaume Serra, que ha indicat que l’actual executiu ha acabat els dos mandats de dos anys. “La idea és que canviïn totes les cares”, ha afirmat Serra, tot i que de moment “no hi ha decidit encara”, ha explicat aquesta tarda Serra.