BPA no va informar Cosan que al banc es feien intercanvis

L’economista Maria Cosan, que ahir va testificar a la causa primera de Banca Privada d’Andorra (BPA) com a directora de les auditories externes que KPMG va fer a l’entitat intervinguda els anys 2008, 2009 i 2010, no era coneixedora del sistema d’intercanvis de diners entre clients o compensacions que es feien al banc. Ho va repetir diverses vegades en resposta a les preguntes del lletrat Antoni Riestra, advocat defensor de quatre processats en el conegut com a cas Gao Ping, primer, i del fiscal general, Alfons Alberca, després. Cal recordar que les conegudes en el cas com a compensacions eren